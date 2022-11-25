Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в районе Марьина Роща. Об этом сообщила пресс-служба градоначальника и правительства столицы.

Проектируемая территория площадью 17,84 га расположена по адресу: ул. Веткина, вл. 2 в районе пересечения путей МЦД-2 и Октябрьской железной дороги. Большую часть площади занимают устаревшие производственно-складские, коммунальные, административно-деловые сооружения. Проект планировки предусматривает строительство современного жилого квартала общей площадью 159 тыс. кв. м: жилья (84,7 тыс. кв. м) и двух деловых центров (74,5 тыс. кв. м).

Кроме того, запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, в том числе будет реконструирована ул. Веткина, построен новый проезд, обустроены велодорожки.

«В целях обеспечения будущего квартала инженерно-коммунальной инфраструктурой будут проложены сети коммуникаций и построена распределительная подстанция», - отметили в пресс-службе.

Реализация проекта позволит создать более 2,2 тыс. рабочих мест и комфортные условия для проживания более 950 горожан.

