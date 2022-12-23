Собянин утвердил планы строительства семи объектов различного назначения в разных районах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил планы строительства в столице семи объектов различного назначения, в том числе детских садов, Центра инноваций и импортозамещения и Музея искусств. Об этом сообщила пресс-служба градоначальника и правительства Москвы.

До этого планы строительства объектов одобрило столичное правительство, мэр подписал необходимые распоряжения. Проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда.

В частности, в Москве планируют построить четыре объекта образования в поселении Рязановское, в том числе два детских сада на 550 детей, школу на 750 учеников и учебно-воспитательный комплекс на 1 575 детей. Также в поселении Воскресенское появится Центр инноваций и импортозамещения, на реорганизуемой территории ЗИЛ в Даниловском районе — Музей искусств, в районе Левобережный —многофункциональный общественно-деловой центр.

Будущие объекты общей площадью более 87,5 тыс. кв. м создадут более 3,2 тыс. рабочих мест. Планируется, что для реализации проектов потребуется 12 млрд руб. инвестиций.

Программу стимулирования создания мест приложения труда утвердили в 2019 году, она предполагает предоставление льгот инвесторам, строящим объекты промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры и других.

