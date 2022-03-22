Собянин утвердил меры финансовой поддержки разработчиков инновационных решений

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры финансовой поддержки проведения тестирований инновационной продукции. Об этом по итогам заседания президиума правительства столицы рассказали в пресс-службе главы города.

Отмечается, что размер грантов на каждое тестирование составит до двух миллионов рублей. Полученные средства можно будет использовать для компенсации затрат на логистику, страхование, техническое обслуживание и другие пункты.

По данным источника, получить грант на проведение пилотного тестирования смогут любые технологические компании, которые разрабатывают или выпускают новые продукты и программное обеспечение. Прием заявок на получение грантов откроется в апреле 2022 года.

Возможности для тестирования предоставляются на 60 площадках городской инфраструктуры Москвы, к которым относятся более 20 организаций здравоохранения и социального обслуживания, более десяти культурно-досуговых учреждений, а также объекты в сфере ЖКХ, транспорта и другие локации.

В пресс-службе добавили, что решение о расширении программы пилотных тестирований инноваций является частью одной из мер по стабилизации экономики Москвы в рамках антироссийских санкций.