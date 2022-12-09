Собянин упростил получение парковочных разрешений для многодетных семей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о сокращении срока оформления парковочных разрешений для многодетных семей в два раза, а также о продлении срока их действия. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
«Срок оформления парковочных разрешений для многодетных семей сокращен с шести до трех рабочих дней. Также для этой льготной категории горожан продлен срок действия документов - разрешения будут действовать не три года, а до тех пор, пока семья имеет статус многодетной», - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщила пресс-служба, москвичи смогут оформлять, продлевать, вносить изменения или аннулировать резидентные парковочные разрешения или разрешения для многодетных семей только в личном кабинете на официальном портале мэра и правительства Москвы (раздел «Услуги» - «Транспорт»).
Принятые изменения упростят оформление парковочных разрешений для более 200 тыс. автомобилистов, включая свыше 115 тыс. многодетных семей и более 93 тыс. резидентов.
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