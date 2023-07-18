Собянин: Столичный инвестпортал с момента запуска посетили более 20 млн раз
Инвестиционным порталом Москвы воспользовались более 20 млн раз с момента его запуска в 2014 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На сайте investmoscow.ru собрана вся необходимая инвесторам информация: подробности о мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Также на портале представлены выставленные на торги объекты городского имущества с возможностью совершить 3D-тур.
Для предпринимателей разработаны около 30 онлайн-сервисов для подачи заявок на налоговые льготы, субсидии и займы. Кроме того, бизнесменам доступна отправка на рассмотрение инвестиционных проектов. Самыми популярными инструментами портала оказались электронная запись на осмотр объекта, инвестиционная карта, сервис «Московский инвестор».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru