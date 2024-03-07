Собянин: Станция «Новаторская» Троицкой линии метро готова более чем на 80%

Строительная готовность станции «Новаторская» Троицкой линии московского метро составляет более 80%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«Одну из самых протяженных радиальных линий Московского метро мы тянем от станции МЦК "ЗИЛ" в Троицк – 43 км и 17 станций. Ключевым пересадочным узлом новой ветки станет "Новаторская"», — отметил градоначальник.

С новой станции можно будет перейти на Большую кольцевую линию метро. Планируется, что до конца года основные работы по строительству «Новаторской» будут завершены.

Путевые стены станции оформят в матричной технике, а колонны и пол облицуют светло-серым гранитом. Также на «Новаторской» установлено оборудование тягово-понизительной подстанции.

