Собянин сообщил об увеличении в Москве производства детских игр и игрушек почти в 1,5 раза

Компании Москвы почти в 1,5 раза увеличили производство детских игр и игрушек за первые пять месяцев года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, рост производства такой продукции фиксируют второй год подряд. Выпуском детских товаров, в том числе игр и игрушек, занимаются около 60 крупных и средних компаний с почти 15 тысячами сотрудников, а также многочисленные предприятия малого бизнеса.

«Это большой и очень важный сегмент промышленности, который вправе рассчитывать на поддержку правительства Москвы», – указал Собянин.

Мэр рассказал о нескольких компаниях, которые работают в этой сфере. Так, основанный еще в 1963 году Московский комбинат игрушек до сих пор создает детские мозаики, пирамиды, конструкторы, развивающие игры. Предприятие «Научные развлечения» — резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» — производит настольные, интерактивные обучающие и развивающие игры, которые используют более чем в 40 тысячах образовательных организаций России. Кроме того, компания «Йохо» изготавливает развивающие эко-игрушки из целлюлозы, которые легко перерабатываются.

Собянин также отметил, что в Москве производят и оборудование для детских площадок. В частности, компания «Крукед Клаб» изготавливает игровые комплексы и детские домики, предприятие предлагает около 20 видов изделий.

Как отметил мэр Москвы, столичные производители детских товаров уверенно занимают ниши зарубежных фирм, покинувших российский рынок.

