Собянин сообщил о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках
Ряд новых социальных объектов, в том числе учреждения образования и спорткомплексы, появятся на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, в Юго-Восточном округе активно идет обновление: власти решают вопросы транспорта, экологии, реновации жилья.
«За минувшее десятилетие привели в порядок парки, пруды, бульвары, построили около 30 садиков и школ. В марте открыли новую школу в Некрасовке. В строительстве - еще несколько зданий», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Так, достроена школа в составе жилого комплекса в Лефортово, в текущем году введут в эксплуатацию учебный корпус в ЖК в Рязанском районе. Кроме того, планируется построить современную школу со всеми условиями для учебы, отдыха, занятий спортом в Нижегородском районе. В Рязанском районе построят частный детский сад на 150 мест в составе комплекса «Михайловский парк».
Также в ЮВАО откроют два значимых спортивных объекта. Так, на 94% готов дворец спорта «Некрасовка» с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной, где будут проводить занятия и состязания по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, хореографии, ритмической гимнастике, единоборствам. До конца года будет завершено строительство спорткомплекса «Ника» в Текстильщиках с бассейном, тренажерным и игровым залами.
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