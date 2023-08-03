Собянин сообщил о планах возрождения Московского ипподрома

Московский ипподром будет сохранен, после реконструкции он станет одним из лучших в мире. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Градоначальник отметил, что получил вопрос о судьбе Московского ипподрома на встрече с жителями Северного округа. По словам Собянина, сейчас контрольные пакеты ипподрома передали столице по поручению президента Владимира Путина, и город уже в этом году начнет серьезную реконструкцию объекта. Идеология и смысл ипподрома как конно-спортивного центра будет сохранена.

«Никакого жилищного строительства близко там не будет. Все места размещения лошадей, реставрация самого главного объекта ипподрома и стадиона, все будет сделано в лучшем виде. Это один из лучших ипподромов мира будет», — заявил мэр.

Собянин отметил, что конников «куда-то временно переселят», и выразил надежду на понимание в текущей ситуации.

