Собянин сообщил о планах возрождения Московского ипподрома
Московский ипподром будет сохранен, после реконструкции он станет одним из лучших в мире. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
Градоначальник отметил, что получил вопрос о судьбе Московского ипподрома на встрече с жителями Северного округа. По словам Собянина, сейчас контрольные пакеты ипподрома передали столице по поручению президента Владимира Путина, и город уже в этом году начнет серьезную реконструкцию объекта. Идеология и смысл ипподрома как конно-спортивного центра будет сохранена.
«Никакого жилищного строительства близко там не будет. Все места размещения лошадей, реставрация самого главного объекта ипподрома и стадиона, все будет сделано в лучшем виде. Это один из лучших ипподромов мира будет», — заявил мэр.
Собянин отметил, что конников «куда-то временно переселят», и выразил надежду на понимание в текущей ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru