Собянин: «Руднево» - лидер по запуску новых производственных объектов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о новых производствах в ОЭЗ «Технополис Москва».

Так, по итогам прошлого года на площадках особой экономической зоны были запущены 35 новых производств, что на 30% больше показателей годом ранее. Собянин отметил, что их работа нацелена на импортозамещение и создание не имеющей отечественных аналогов продукции.

Лидером по запуску производственных объектов стал индустриальный парк «Руднево». В начале июля прошлого года компания «Нюкон Энерджи» запустила производство конденсаторов, которые используются в светотехнической продукции, силовой электронике, пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности.

«Кроме того, «Руднево» стал базовой площадкой для размещения Федерального центра беспилотных авиационных систем, который запустили в 2023 году по поручению президента Владимира Владимировича Путина», - сказал Собянин.

На сегодняшний день уже семь предприятий объединения занимаются разработкой и производством соответствующей продукции, заключил градоначальник.

