Собянин: Российские банки начали использовать банкоматы московского производства
Столичный производитель начал поставки банкоматов собственной разработки, три банка-партнера уже получили первые устройства, еще несколько продолжают тестирование. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как уточнил градоначальник, банкоматы оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, защитой от мошенников и вандалов, биометрической камерой для проведения некоторых операций без карт.
«Серийный выпуск российских банкоматов начался в индустриальном парке "Руднево" в мае этого года. Аппараты на 80% состоят из отечественных компонентов, оснащены собственным программным обеспечением», — указал мэр.
По словам Собянина, в 2026 году компания полностью перейдет на отечественные комплектующие. Сейчас мощность завода составляет до 15 тысяч банкоматов в год, в перспективе ее увеличат вдвое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru