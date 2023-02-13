Собянин рассказал об уникальных дорожных проектах 2023 года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о скоростных магистралях, которые появятся в столице в 2023 году.

Как сообщил градоначальник в блоге на своем персональном сайте, в текущем году планируется завершить несколько важнейших проектов — Московский скоростной диаметр, Южную рокаду, несколько развязок на МКАД. Вместе с ранее построенными дорогами магистрали сформируют Четвертое транспортное кольцо, тем самым создав новую транспортную реальность для миллионов автомобилистов Москвы.

«Московский скоростной диаметр - магистраль длиной 68 км от Бусиновской развязки до Варшавского шоссе с ответвлением в сторону будущей федеральной трассы до Казани. Основной участок трассы уже введен в эксплуатацию. До конца года планируем открыть движение по южному участку МСД от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Варшавского шоссе», — подчеркнул Собянин.

В январе был открыт участок МСД от ул. Покровская до Зенинского шоссе. Планируется, что до конца года будет завершена стыковка этой магистрали с казанской трассой на юго-востоке. Кроме того, будут построены участок от ул. Лухмановская до ул. Покровская и мост через реку Пехорку.

Всего в Москве будет построено 219 км дорог и 141 искусственное сооружение (103 эстакады, 24 путепровода, девять мостов, пять тоннелей).

«Вдвое больше, чем в свое время было построено в составе Третьего транспортного кольца», — подчеркнул Собянин.

