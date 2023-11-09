Собянин рассказал об уникальной разработке столичной компании для МКС

Московская компания разработала преобразователь сигналов СВЧ-диапазона для спутниковой и космической связи, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что ранее эту технику привозили из-за рубежа. Сам преобразователь позволяет создавать низкочастотные сигналы из высокочастотных.

«Благодаря сигналам передается информация в приборы и устройства радиолокационных станций, систем спутниковой связи, цифровых коммуникационных систем и радиорелейных линий», – написал мэр.

Кроме того, еще один столичный производитель создал уникальные светодиодные модули для медиафасадов, уточнил градоначальник. Столичные промышленники получают поддержку от города для своих разработок.

