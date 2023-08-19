Собянин рассказал о запуске новых промышленных площадок в Москве

Девять новых промышленных площадок построили в Москве в январе-июле, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



По его словам, пять из девяти площадок построили на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». В частности, на площадке «МИЭТ» в Зеленограде ввели первый корпус Инновационного центра электроники, а в «Алабушево» сдали комплекс по производству плат для электроники и два предприятия по изготовлению лекарств.

Вдобавок в «Руднево» достроили промышленный комплекс с конструкторским бюро, в котором будут делать беспилотники. Еще два завода начнут работать в районе Печатники: новое предприятие по производству мебели и завод теплообменного и холодильного оборудования после реконструкции, сообщил градоначальник.

Помимо всего, на территории ТиНАО будет работать экспериментальный завод по производству готовых модулей квартир.

