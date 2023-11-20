Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе
Строительство трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» планируется закончить в 2026 году. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
Он отметил, что новая трасса будет основой дорожного каркаса ТИНАО и дублером МКАД.
На сайте также опубликовано видео о ходе возведения трассы. Там указывается, что она будет связывать четыре магистрали и по прямой ее расстояние составит 22,5 км. Кроме того, там будет находиться 23 искусственных сооружения.
Также подчеркивается, что продолжается строительство трассы от Боровского до Варшавского шоссе. Возведение трех участков уже готово, а на двух ведутся работы и проектирование. Общая готовность дороги составляет 70%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru