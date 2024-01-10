Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году

В прошлом году более 2,7 тысяч предпринимателей получили гарантийную поддержку столицы для получения кредитов, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Общая сумма поддержки превысила 65 миллиардов рублей.

«Для получения кредита необходимо залоговое обеспечение, не все предприниматели могут его предоставить. Решить эту проблему помогает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы – крупнейшая в России гарантийная организация», – написал мэр.

Он уточнил, что она предоставляет поручительство на сумму до 100 миллионов рублей, покрытие – до 70% от суммы кредита. Градоначальник добавил, что благоадря этой мере бизнесмены могут рассчитывать на более выгодные условия кредита в банке.

