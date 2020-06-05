Собянин рассказал о реконструкции Люберецких очистных сооружений

Комплексную реконструкцию Люберецких очистных сооружений (ЛОС) проведут в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Во время осмотра работ на объекте он отметил, что в последние годы там была проведена большая модернизация, в результате которой удалось на 90% снизить неприятные запахи. Тем не менее, было принято решение провести на объекте, который был построен еще в советское время, кардинальную реконструкцию.

ЛОС по мощности охватывают половину Москвы. Они занимают территорию площадью 173 гектаров в районе Некрасовка, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Масштабная реконструкция ЛОС будет проведена в 2020-2023 годах. В ее рамках будет применен ряд технологических инноваций, в том числе двухэтапное изъятие мусора из сточной воды, строительство аэротенков с применением технологий глубокого удаления азота и фосфора, технология сгущения активного ила на центрифугах и прочее. Также будут применены энергоэффективные технологи и реализованы дополнительные мероприятия по борьбе с запахами. Все это повысит качество жизни около 2 млн жителей восточных и юго-восточных районов Москвы.



