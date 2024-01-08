Собянин рассказал о проектах, которые реализуют в Москве по офсетным контрактам

По его словам, девять из этих соглашений были заключены в 2023 году, первое - «на поставку абсорбирующих изделий для людей с инвалидностью».

«Ещё один офсет предусматривает строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта», – уточнил он.

Градоначальник добавил, что четыре соглашения были подписаны на производство лекарств и первые поставки препаратов по этим офсетам стартуют в 2025–2026 годах.

Ранее Собянин заявил, что в 2024 году в Москве откроют 16 новых объектов здравоохранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

