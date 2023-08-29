Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4

В Москве готово к запуску движение по четвертому маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Готовимся к открытию движения на МЦД-4. С коллегами из РЖД уже провели стыковку контактной сети. На этой неделе начнем обкатывать новый маршрут», - написал градоначальник.

Он добавил, что в Железнодорожном почти готова станция «Ольгино», также завершаются строительства новых станций «Кутузовская» и «Тестовская», и подходит к концу реконструкция «Поклонной».

«Тестовская» станет одним из крупнейших московским вокзалов, где объединятся два диаметра, МЦК и три линии метро.

