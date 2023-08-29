Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4
29 августа 202315:14
В Москве готово к запуску движение по четвертому маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Готовимся к открытию движения на МЦД-4. С коллегами из РЖД уже провели стыковку контактной сети. На этой неделе начнем обкатывать новый маршрут», - написал градоначальник.
Он добавил, что в Железнодорожном почти готова станция «Ольгино», также завершаются строительства новых станций «Кутузовская» и «Тестовская», и подходит к концу реконструкция «Поклонной».
«Тестовская» станет одним из крупнейших московским вокзалов, где объединятся два диаметра, МЦК и три линии метро.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru