Собянин рассказал о новых общественных пространствах на северо-западе города

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Северо-Западного административного округа. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил мэр, власти продолжают создавать качественное общественное пространство. Несколько проектов реализовали в районе Строгино. Возле дворца спорта «Янтарь» на ул. Маршала Катукова разбили небольшой сквер, создали дорожки, установили лавочки и светодиодные фонари, отремонтировали газоны и высадили деревья.

Кроме того, преобразилась зона для детских игр и отдыха у дома 24, корпуса 6.

«Устаревший амфитеатр отремонтировали, а вокруг установили скамейки. Теперь здесь проводятся районные мероприятия и праздники», – написал Собянин.

Здесь также разместили игровую площадку для детей 7-12 лет, развивающую зону для малышей, игровой комплекс в виде корабля.

В сквере «Березовая роща» создали две прогулочные зоны с оборудованием для владельцев собак, спортплощадку, также здесь проложили дорожки, поставили скамейки и установили систему освещения. В «Березовой роще» в Хорошево-Мневниках появились памп-трек, скейт-парк, зона для силовых тренировок. Также преобразили «Березовую рощу» и в 14-м микрорайоне Куркино: здесь заменили покрытие на дорожках, сделали ремонт на детских площадках, установили лавочки и новые фонари.

В Южном Тушино в прогулочной зоне по периметру природного памятника «Сходненский ковш» укрепили склоны, отремонтировали тропинки, обустроили смотровые площадки и обновили две детские зоны и одну спортивную. В овраге в районе ул. Окружная рядом с д. 2 в Тушинском природном парке провели рекультивацию почвы, разбили газон и установили деревянные настилы.

Кроме того, между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала появился новый променад.

«Теперь здесь полноценное рекреационное пространство на площади 8 га. Его связали с прилегающими территориями, которые были обновлены в предыдущие годы. Это набережная Сходненского канала со стороны ул. Свобода, территория в границах ул. Фабрициуса и Сходненская», – сообщил Собянин.

В Северном Тушино завершили благоустройство сквера по ул. Героев Панфиловцев. У мемориального комплекса в честь воинов 316-й стрелковой дивизии установили памятник генерал-майору Панфилову, в сквере создали зону тихого отдыха, а на всей территории восстановили газон.

