Собянин рассказал о новом проекте комплексного развития территорий в Восточном Дегунине

Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий (КРТ), новый проект будет реализован в районе Восточное Дегунино. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, инвестор реорганизует участок бывшей промзоны «Вагоноремонт».

«На площади 2,71 га появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр указал, что инвесторы уже реализуют 13 проектов КРТ, городские операторы — 17. Программа охватывает 27 районов столицы. В Москве разрабатывают проекты современных кварталов, в которых доступны комфортное жилье, социальные объекты, развитая городская среда, новые рабочие места.

«Поэтому программа выгодна всем: городу, жителям и бизнесу», — заключил Собянин.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СтроительствоМоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры