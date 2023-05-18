Собянин рассказал о новом проекте комплексного развития территорий в Восточном Дегунине
Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий (КРТ), новый проект будет реализован в районе Восточное Дегунино. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, инвестор реорганизует участок бывшей промзоны «Вагоноремонт».
«На площади 2,71 га появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр указал, что инвесторы уже реализуют 13 проектов КРТ, городские операторы — 17. Программа охватывает 27 районов столицы. В Москве разрабатывают проекты современных кварталов, в которых доступны комфортное жилье, социальные объекты, развитая городская среда, новые рабочие места.
«Поэтому программа выгодна всем: городу, жителям и бизнесу», — заключил Собянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru