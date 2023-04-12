Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Около 20 предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» производят продукцию для космической отрасли. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Московские компании импортозамещают продукцию и создают инновационные технологии для космической отрасли. Изобретатели успешно разрабатывают новые решения, используя полностью отечественные компоненты», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Как отметил Собянин, локализация производств в ОЭЗ дает компаниям доступ к удобной инфраструктуре и логистике. При этом статус резидента такой зоны освобождает на 10 лет от земельного, транспортного и имущественного налогов, предоставляет особую поддержку: льготы по аренде земли, режим свободной таможенной зоны и другое.

Мэр указал, что всего в Москве действует около 40 предприятий ракетно-космической промышленности. Компании создают уникальные решения для использования в космосе благодаря возможности проводить научные исследования и разработки в технопарках, программам поддержки в патентовании и тестировании инновационных технологий.

