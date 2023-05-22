Собянин рассказал о комплексном благоустройстве дворовых территорий в рамках реновации
Около 1,6 млн квадратных метров дворовых территорий благоустроили в Москве в рамках программы реновации жилфонда. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Смотрим на благоустройство в комплексе: чтобы жители любого возраста могли отдыхать и заниматься спортом в шаговой доступности от дома», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Собянин подчеркнул, что рядом с новостройками разместили более 600 спортивных и детских площадок. При этом столичные власти учитывают индивидуальную концепцию дворов.
В рамках программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 249 новостроек. Всего планируется расселить 5 175 домов, в которых проживают около миллиона человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru