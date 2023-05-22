Собянин рассказал о комплексном благоустройстве дворовых территорий в рамках реновации

Около 1,6 млн квадратных метров дворовых территорий благоустроили в Москве в рамках программы реновации жилфонда. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Смотрим на благоустройство в комплексе: чтобы жители любого возраста могли отдыхать и заниматься спортом в шаговой доступности от дома», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что рядом с новостройками разместили более 600 спортивных и детских площадок. При этом столичные власти учитывают индивидуальную концепцию дворов.

В рамках программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 249 новостроек. Всего планируется расселить 5 175 домов, в которых проживают около миллиона человек.

