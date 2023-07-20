Собянин рассказал, как приводят в порядок московские водоемы
Несколько крупных проектов по экологической реабилитации водоемов реализуют в Москве в текущем году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что Москва уделяет особое внимание экологической реабилитации водоемов. В частности, город завершили восстановление Воробьевского пруда неподалеку от Дворца пионеров.
«Очистили акваторию, отремонтировали береговую полосу, обновили конструкцию водоема. Высадили разные водные растения: ирисы, кувшинки, тростник», – написал Собянин в Telegram-канале.
Кроме того, работы ведутся на 16 прудах-регуляторах в Марьино. Водоемы очищают от ила, берега укрепляют габионами, ведется ремонт пешеходных мостов через пруды. На прилегающей территории обустроят удобные дорожки и современное освещение, газон и клумбы с многолетниками, высадят деревья и кустарники. Также здесь появятся места тихого отдыха, 29 детских и спортивных площадок, зона для выгула собак.
Собянин сообщил, что по просьбе жителей планируется создать новую инфраструктуру в парке «Долгие пруды» в Северном районе. Территории возле прудов будут благоустроены, здесь создадут две смотровые площадки, обновят маршруты для прогулок и транзитные дорожки к Новодачному шоссе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru