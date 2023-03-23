Собянин рассказал, как будет выглядеть новый комплекс Бауманского университета
Основные работы в строящемся комплексе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана завершатся в начале следующего года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Строители проводят отделку фасадов, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей территории», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Как отметил Собянин, в многофункциональном комплексе для студентов Бауманки уже завершили монолитные работы. Сам комплекс будет представлять собой два больших корпуса для отдыха и самоподготовки. Планируется, что здесь разместят кафе, коворкинг, зоны для неформального общения, групповых занятий, спорта, киберспортивный клуб, а также зал музыки.
«Словом, все для комфортного пребывания студентов», — заключил Собянин.
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