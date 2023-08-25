Собянин: Пять новостроек программы реновации передано под заселение в Зеленограде

Программа реновации продолжается в Зеленограде, около 670 семей уже живут в новых квартирах, город помог с переездом 480 семьям. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже передали под заселение пять новостроек – три в Крюково и две в Старом Крюково. Еще одну ввели в эксплуатацию и готовим для новоселов. Сюда переезжают жители 11 старых домов», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин указал, что пять из этих домов полностью освободили и снесли, сформировав на освободившихся участках территории для строительства.

По программе реновации в Зеленоградском административном округе планируют расселить 34 дома, новое современное жилье получат 7,1 тысячи горожан.

