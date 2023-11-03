Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

Москва выделит для программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса дополнительные средства. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, эта мера подддержки — одна из самых востребованных.

«Воспользоваться ею могут предприниматели, чья деятельность связана с приоритетными отраслями, такими как обрабатывающее производство, ИT, инновации, экспорт, креативные индустрии, социальное предпринимательство», – пояснил мэр в своем Telegram-канале.

Максимальный размер кредита составит 30 млн рублей по ставке 12,5% годовых на один год. При этом оформить не требующий залога льготный кредит на сумму до 5 млн рублей можно онлайн.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, программу льготного кредитования запустили в 2020 году, привлечь заемное финансирование уже смогли более 30 тысяч субъектов МСП. Ежегодный рост выручки бизнесменов, получивших льготные кредиты, составил более 20%, налоговые поступления в бюджет столицы увеличились более чем на 25%.

