Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу «Элкат»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении заводу «Элкат» статуса промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Предприятие-производитель медной катанки и проволоки получит право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Ставку налога на прибыль для завода снизят до 13,5%, налог на недвижимое имущество составит 50%, на землю 20% — от исчисленного, ставка аренды — 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Завод «Элкат», основанный в 1988 году — одна из четырех столичных производственных площадок ГК «Москабельмет». Производственная мощность завода рассчитана на 150 тыс. тонн катанки и 16 тыс. тонн проволоки в год. Благодаря присвоению статуса промышленного комплекса «Элкат» сможет направить дополнительные инвестиции на развитие и модернизацию производственных мощностей.

Как отметил член Московского регионального отделения «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк, еще одно столичное предприятие со статусом промышленного комплекса дает дополнительные возможности для наращивания мощностей в производстве комплектующих в стратегических отраслях российской экономики. Специалист указал, что деятельность по переориентации рынка меди с экспорта на собственное производство ведется в России уже несколько лет, отечественные компании нарастили производство металла.

«За пять месяцев 2022 года столичные производители кабелей и кабельной арматуры поставили товары на 14,9 миллиарда рублей, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Создание возможностей для развития еще одного игрока на этом рынке, ООО "Элкат", за счет налоговых и арендных льгот этого преференциального режима даст столичной промышленности возможности еще активнее включаться в проекты опережающего развития инфраструктуры в России, которое стало локомотивом роста новой суверенной экономики на пути к промышленному и технологическому суверенитету», — отметил Хижняк.

В свою очередь, член Московского регионального отделения «Деловой России», основатель маркетингового агентства «Я.Реклама» Евгений Буянов назвал замечательной новостью присвоение «Элкату» статуса промышленного комплекса.

«Приятно видеть, как Правительство Москвы поддерживает промышленные предприятия не только на словах, но и делом, снижая налоговую нагрузку на реально действующие предприятия, которые занимаются импортозамещением и развитием современных технологий в России», — указал Буянов.

