Собянин принял решение о локализации в столице производства материалов для службы крови

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о заключении контракта на локализацию в столице производства медицинских материалов для городской службы крови. Об этом сообщила пресс-служба градоначальника и правительства Москвы.

Отмечается, что правительство города приняло решение провести электронный конкурс на заключение государственного контракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетного контракта) на поставку расходных медицинских материалов для службы крови, Собянин подписал соответствующее распоряжение.

По условиям контракта поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение двух лет локализовать в Москве производство 14 наименований расходных медицинских материалов для городской службы крови.

Частные инвестиции в проект должны составить не менее 500 млн рублей. Производство планируют организовать на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис "Москва"». При этом правительство столицы в лице заказчика Центра крови имени Гаврилова обязуется закупать выпускаемую продукцию в течение восьми лет.

Ранее столичное правительство заключило пять офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 млрд рублей. Четыре соглашения предусматривают организацию производства лекарств и изделий медицинского назначения, один контракт — производство детского питания. Три производства уже введены в эксплуатацию, продукцию поставляют для нужд города.

