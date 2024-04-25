Собянин принял решение о комплексном развитии территории в Даниловском районе
Власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в Даниловском районе в Южном административном округе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник подчеркнул, что меры касаются территории между Дербеневской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической вблизи станции метро «Павелецкая» и Павелецкого вокзала. Как ожидается, будет реорганизована территория площадью 9,37 гектара.
В Даниловском районе появится еще один современный квартал, социальные и общественно-деловые объекты, в числе которых образовательный комплекс со школой на 700 мест и детским садом на 350 человек, инновационный образовательный колледж на 1750 студентов. Кроме того, здесь возведут гостиницу на тысячу номеров с физкультурно-оздоровительным комплексом, офисы, банки, магазины, рестораны. Также в Даниловском районе благоустроят прилегающую территорию, проведут обустройство улично-дорожной сети для комфортной жизни и работы.
Градостроительный потенциал территории, которую планируют реорганизовать — 257,8 тысячи кв. м недвижимости. При реализации проекта будет создано почти 3,4 тысячи рабочих мест.
Правительство Москвы одобрило и перешло к реализации 77 проектов комплексного развития территорий площадью свыше тысячи гектаров, на реорганизуемых участках планируют построить более 19,5 млн «квадратов» недвижимости и создать более 196 тысяч рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru