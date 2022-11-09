Собянин принял решение о комплексном развитии четырех бывших промзон Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии четырех бывших промзон «Алабушево», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция» и промзоны на ул. Кусковская. Об этом сообщает пресс-служба градоначальника и правительства столицы.

Ранее правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участков четырех бывших промзон в разных районах города.

«Реорганизация этих территорий позволит возвести свыше 670 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости и создать более 9 тыс. новых рабочих мест. Часть построенного жилья будет использована для переселения граждан по программе реновации», — отметили в пресс-службе.

Объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон составит 78,2 млрд рублей. Сейчас большую часть реорганизуемых территорий занимают устаревшие складские помещения, гаражи, парковки, автомойки, автостоянки.

Так, территория «Кирпичные улицы» площадью 3,56 га расположена на востоке столицы в районе Соколиная Гора. В ходе реорганизации здесь планируется создать современный жилой квартал для переселения по программе реновации с детским садом, гаражными комплексами, магазинами и другими объектами. Градостроительный потенциал участка — около 98 тыс. кв. м, предполагаемый объем инвестиций оценивается в 13 млрд рублей.

Реорганизуемая территория по адресу ул. Кусковская, вл. 12 расположена на востоке города в районе Новогиреево, ее площадь — 20,99 га. Планируется, что здесь появятся современный жилой квартал, в том числе для переселения москвичей в рамках реновации, скалолазный центр, магазины и кафе. Градостроительный потенциал участка составляет порядка 250 тыс. кв. м, предполагаемый объем инвестиций - около 29,7 млрд рублей.

Кроме того, будет реорганизована территория «Алабушево» площадью 10,07 га в Зеленограде в районе Силино. На территории планируется построить современные объекты промышленного и общественного назначения, в том числе отраслевой колледж. Градостроительный потенциал участка — более 195 тыс. кв. м, предполагается инвестировать порядка 20,8 млрд рублей.

Также будет планируется работа над территорией «Западная водопроводная станция» площадью 7,70 га в районе Солнцево на западе Москвы. Здесь построят объекты общественно-делового назначения, в том числе ФОК с бассейном и объекты здравоохранения.

«Градостроительный потенциал участка составляет свыше 130 тыс. кв. м, в результате реализации проекта будет создано порядка 4 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 14,7 млрд руб.», — подчеркнули в пресс-службе.

