Собянин: Пригородный вокзал Лесной Городок станет частью линии наземного метро

В сообщении говорится, что реконструкция станции стартовала во втором квартале 2019 года. В итоге здесь появились две новые платформы с навесами на всю длину, подземный пассажирский вестибюль с турникетами, кассами, туалетными комнатами и динамической системой навигации.

В будущем планируется недалеко от станции построить двухполосную автомобильную эстакаду и новый надземный пешеходный переход, которые заменят существующий железнодорожный переезд.

Реконструкция вокзала «Лесной Городок» была выполнена в рамках проекта создания будущего МЦД-4.

«Мы продолжаем реконструкцию пригородного железнодорожного сообщения, превращая в комфортное метро... Здесь уже 14 вокзал, современный, построенный только на одном Калужском направлении. И это направление уже в этом году превратится в МЦД-4, который пройдёт через все вокзалы Москвы», - указал Собянин.

Тони, в свою очередь, добавил, что для запуска МЦД-4 необходимо завершить ещё ряд работ, и выразил уверенность, что они будут выполнены к 1 сентября.

Ранее Собянин заявил, что в 2023 году в столице появятся две новые линии МЦД, благодаря чему сеть наземного метро охватит ещё больше 40 районов города и несколько подмосковных городов, а число пересадочных станций увеличится более чем в два раза — до 55, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

