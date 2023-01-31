Собянин: Пригородный вокзал Лесной Городок станет частью линии наземного метро
Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони открыли после реконструкции пригородный вокзал «Лесной Городок», сообщает пресс-служба столичного правительства.
В сообщении говорится, что реконструкция станции стартовала во втором квартале 2019 года. В итоге здесь появились две новые платформы с навесами на всю длину, подземный пассажирский вестибюль с турникетами, кассами, туалетными комнатами и динамической системой навигации.
В будущем планируется недалеко от станции построить двухполосную автомобильную эстакаду и новый надземный пешеходный переход, которые заменят существующий железнодорожный переезд.
Реконструкция вокзала «Лесной Городок» была выполнена в рамках проекта создания будущего МЦД-4.
«Мы продолжаем реконструкцию пригородного железнодорожного сообщения, превращая в комфортное метро... Здесь уже 14 вокзал, современный, построенный только на одном Калужском направлении. И это направление уже в этом году превратится в МЦД-4, который пройдёт через все вокзалы Москвы», - указал Собянин.
Тони, в свою очередь, добавил, что для запуска МЦД-4 необходимо завершить ещё ряд работ, и выразил уверенность, что они будут выполнены к 1 сентября.
Ранее Собянин заявил, что в 2023 году в столице появятся две новые линии МЦД, благодаря чему сеть наземного метро охватит ещё больше 40 районов города и несколько подмосковных городов, а число пересадочных станций увеличится более чем в два раза — до 55, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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