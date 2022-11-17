Собянин подписал постановление о дополнительной поддержке столичных экспортеров
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительной поддержке экспортеров столицы, компаниям возместят часть затрат по контрактам текущего года. Об этом сообщила пресс-служба градоначальника и правительства Москвы.
«Московские компании-экспортеры смогут возместить часть затрат на реализацию продукции за пределами России по контрактам текущего года. Ранее возмещению подлежали документально подтвержденные экспортерами затраты только за последние три финансовых года, предшествующих году, в котором подана заявка», — отмечается в сообщении.
Максимальный размер субсидии составит 3 млн рублей, но не более 50% от объема экспортной выручки и уплаченных в бюджет города налогов. Как отметили в пресс-службе, в 2019-2021 годы было одобрено 94 заявки на сумму 72 млн рублей.
Ожидается, что в текущем году на фоне сложной внешнеэкономической ситуации и вынужденной смены географии экспорта возможность компенсации части затрат поможет столичным компаниям-экспортерам выйти на новые международные рынки, а также сохранить темпы развития бизнеса.
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