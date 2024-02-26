Собянин: Поддержка города помогает наращивать выпуск инновационной продукции
Предприятия Москвы продолжают наращивать производство инновационной продукции, им доступно множество мер поддержки города. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Так, резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» не платят имущественный, земельный, транспортный налоги. При этом налог на прибыль для таких предприятий составляет всего 2%. Компании со статусом промышленного комплекса могут экономить на налогах до 25% и направлять эти средства на свое развитие.
«В прошлом году один из ведущих кабельных заводов с таким статусом разработал сразу несколько новинок, например огнестойкий кабель для высокоскоростных систем передачи данных», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
По столичной программе льготного инвестиционного кредитования организации могут приобрести современное оборудование, наладить новое, расширить действующее производство. Так, в 2023 году один из городских производителей создал образец первого беспилотного вертолета с водородным двигателем. Кроме того, Москва помогает компаниям выходить на новые экспортные рынки, участвуя в международных отраслевых выставках и бизнес-миссиях. Такую поддержку столичным промышленникам оказывает центр «Моспром».
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