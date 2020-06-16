Собянин открыл сезон летних веранд ресторанов и кафе
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии летних веранд в заведениях общепита, а также посетил одно из открывшихся заведений.
По словам мэра, действия властей были тщательно продуманы, открытие веранд стало возможным благодаря снижению количества заболевших, случаев госпитализации и пневмонии. Глава столицы отметил, что необходимо постепенно возвращаться к привычной жизни, приспосабливаться к новым условиям: "Сделать такие нормы, которые бы гарантировали, что мы будем жить нормально, что не будет этих всплесков неуправляемых". Также Собянин оценил работу столичных заведений общепита, которые в период пандемии обеспечивали питанием медицинских работников.
С 16 июня летние веранды ресторанов возобновили свою работу. Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в ближайшие недели в городе планируют возобновить свою работу около 3 тыс летних кафе, однако по-прежнему запрещено проведение банкетов и других массовых мероприятий. При условии улучшения ситуации с COVID-19 во вторник 23 июня смогут начать работу и стационарные заведения общепита.
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