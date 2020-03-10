Собянин открыл Российский центр гибкой электроники в Троицке

Российский центр гибкой электроники начал работу в технологическом кампусе «ТехноСпарк» в Троицке. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это большое событие в инновационной жизни всей страны, а не только российской столицы.

Он отметил, что это один из лучших технопарков России. Сегодня запущена первая очередь Центра.

Собянин отметил, что в Троицке работают также центры по производству медицинского оборудования, робототехники , а также другие инновационные производства.

Председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс, участвовавший в церемонии открытия, заявил, что Российский центр гибкой электроники не стремится к конкуренции с китайскими производителями - российское предприятие планирует занять свою нишу, передает АГН «Москва».

Центр входит в состав группы «ТехноСпарк», которая в свою очередь является частью инвестиционной сети фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано».

Российский центр гибкой электроники – это завод микроэлектроники. Он производит тонкопленочные транзисторные матрицы и ключевые компоненты для широкого спектра устройств по технологиям гибкой электроники. Сейчас в Центре работает 30 человек, почти все процессы автоматизированы. В дальнейшем число работников вырастет до 100.



