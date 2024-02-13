Собянин: Офсетные контракты дадут Москве около 6 тысяч новых рабочих мест
Около 6 тысяч рабочих мест в рамках заключенных офсетных контрактов создадут на промышленных предприятиях столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, столица первой среди субъектов РФ начала заключать офсеты с инвесторами, которые строят либо модернизируют производства и предоставляют рабочие места. При этом город гарантированно получает необходимую продукцию.
В 2017-2023 годах Москва подписала 14 офсетов на поставку лекарств и медизделий, тяговых аккумуляторных батарей, продуктов питания и других товаров. Совокупный объем инвестиций составил около 82 млрд рублей, 6 из 14 производств уже построили либо модернизировали, они ведут поставки продукции.
«Так, в апреле прошлого года Московский эндокринный завод передал городу первую партию препаратов. В августе на площадке "Алабушево" особой экономической зоны технополис "Москва" открылся новый фармацевтический комплекс, где организовали 270 рабочих мест», — написал Собянин в своем официальном Telegram-канале.
Мэр добавил, что в ноябре в индустриальном парке «Руднево» было начато производство абсорбирующего белья. Как отметил Собянин, ранее большую часть сырья для подгузников и пеленок импортировали, теперь это почти полностью российское производство.
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