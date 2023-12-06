Собянин одобрил строительство двух логистических комплексов в ТиНАО
Власти Москвы одобрили строительство логистических комплексов в Троицком и Новомосковском административных округах и многофункционального офисного комплекса в Обручевском районе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Одобрены проекты строительства двух логистических комплексов в ТиНАО и офисного – в Обручевском районе. Инвесторы возведут их в рамках ... программы по стимулированию создания мест приложения труда», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Офисный комплекс площадью 38,1 тысячи квадратных метров появится на улице Академика Семенихина. Здесь смогут работать около полутора тысяч сотрудников.
При этом логистические комплексы построят рядом с деревнями Терехово и Сенькино-Секерино, общая площадь зданий составит 194,4 тысячи «квадратов». Здесь будет создано почти 9,4 тысячи рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru