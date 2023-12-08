Собянин объявил об открытии в «Руднево» завода по производству медизделий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую площадку по производству медицинских изделий в индустриальном парке «Руднево». Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Как отметил мэр, в «Руднево» открыли завод по производству абсорбирующего белья.

«Его создали в рамках офсетного контракта с городом всего за полгода. Локализация производства ... гарантирует стабильность поставок этих изделий по нашей социальной программе», – подчеркнул Собянин.

По словам мэра столицы, абсорбирующее белье и другие специзделия получают более 100 тысяч москвичей с инвалидностью. В следующем году процесс предоставления медизделий упростят, комплект необходимых средств гигиены будут доставлять домой прямо с завода раз в три месяца.

Собянин добавил, что мощностей предприятия хватит для полного обеспечения потребностей столицы и выхода на отечественный и зарубежный рынки.

