Собянин объявил об открытии в «Руднево» завода по производству медизделий
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую площадку по производству медицинских изделий в индустриальном парке «Руднево». Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
Как отметил мэр, в «Руднево» открыли завод по производству абсорбирующего белья.
«Его создали в рамках офсетного контракта с городом всего за полгода. Локализация производства ... гарантирует стабильность поставок этих изделий по нашей социальной программе», – подчеркнул Собянин.
По словам мэра столицы, абсорбирующее белье и другие специзделия получают более 100 тысяч москвичей с инвалидностью. В следующем году процесс предоставления медизделий упростят, комплект необходимых средств гигиены будут доставлять домой прямо с завода раз в три месяца.
Собянин добавил, что мощностей предприятия хватит для полного обеспечения потребностей столицы и выхода на отечественный и зарубежный рынки.
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