Собянин: Новые инвестпроекты дадут Москве еще 1,9 тысячи рабочих мест

Москва одобрила строительство логистического комплекса в районе Крюково (ЗелАО), офисных и торговых помещений в Западном Дегунине (САО), образовательного комплекса, детского сада и торгового центра в поселении Марушкинское (ТиНАО). Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, в результате будет создано более 1,9 тысячи рабочих мест.

Так, вблизи станции «Зеленоград-Крюково» третьего Московского центрального диаметра на территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники появится логистический комплекс площадью более 34 тысяч кв. м. Недалеко от станции метро «Верхние Лихоборы» в составе многофункционального жилого комплекса на Дмитровском шоссе возведут офисные и торговые помещения площадью не менее 9 тысяч «квадратов». Рядом со станцией «Санино» МЦД-4 вблизи дер. Большое Свинорье и в квартале 76 построят образовательный комплекс, детский сад и ТЦ, их общая площадь составит более 51 тысячи кв. м.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, столица утвердила в 2019 году программу стимулирования создания мест приложения труда. Инвесторы одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места и получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под строительство. Программа стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест, сокращает избыточную маятниковую миграцию.

Всего город заключил свыше 70 соглашений с инвесторами, предполагающих строительство более 3,4 млн кв. м коммерческой недвижимости. В развитие столицы и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1 трлн рублей, это позволит создать более 150 тысяч новых рабочих мест.

