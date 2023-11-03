Собянин: Неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тыс. человек
Более 220 тысяч человек посетили III Московскую неделю интерьера и дизайна, прошедшую 28-31 октября в центральном выставочном зале «Манеж». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Свою продукцию представляли свыше 650 компаний, в том числе 30 иностранных.
«Гости выставки могли купить многие товары для дома, в том числе мебель, текстиль, посуду, материалы для ремонта», – написал Собянин в Telegram-канале.
Часть экспозиции была посвящена компаниям Москвы, товары презентовали более 80 участников программы поддержки производителей «Сделано в Москве». Также в рамках мероприятия подписали 12 соглашений на общую сумму 15,6 млрд рублей. В частности, фонд «Московский инновационный кластер» и ОЭЗ «Доброград-1» подписали соглашение о сотрудничестве.
«МИК займется подбором потенциальных резидентов и инновационных решений для будущего мебельного кластера», – подчеркнул градоначальник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru