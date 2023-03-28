Собянин: На станциях БКЛ «Авиамоторная» и «Электрозаводская» построят новые переходы

Дополнительные выходы, вестибюли и переходы построят на станциях «Авиамоторная» и «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, вестибюли и переходы свяжут станции БКЛ с радиальными линиями.

«Это поможет сделать Большую кольцевую линию удобнее и еще больше вписать ее в действующую систему городского транспорта», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Один из подземных коридоров создадут на «Электрозаводской», он упростит переход на Арбатско-Покровскую линию. Кроме того, второй вестибюль — вход со стороны ул. Авиамоторная и ул. Красноказарменная — строят на «Авиамоторной». Также на этой станции появятся подземный переход под железной дорогой и удобная пересадка на Калининскую линию.

