Собянин: Москва закупит более 56,5 тыс единиц уличной мебели и оборудования для детских и спортплощадок

Власти Москвы закупят в 2023 году более 56,5 тысячи малых архитектурных форм. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В частности, для города приобретут оборудование для детских и спортивных площадок, а также различную уличную мебель.

«Закупка пройдет по сервисным контрактам жизненного цикла. Это вид партнерства, при котором производитель продукции отвечает за его ремонт и техобслуживание в течение семи лет», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что такое сотрудничество с бизнесом очень выгодно для города: столица получает качественную продукцию, гарантии, и в то же время снижает расходы бюджета.

Как отметил мэр, Москва уже 10 лет внедряет практику заключения сервисных контрактов жизненного цикла в различных сферах. В частности, город приобретает вагоны метро и электробусы, медицинское оборудование и другую сложную технику, нуждающуюся в регулярном сервисном обслуживании.

