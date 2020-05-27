Собянин: Москва станет главным российским полигоном тестирования инноваций

Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал программу пилотных тестирований инновационных решений. Постановление размещено на официальном сайте градоначальника. Согласно документу, апробация решений в области инноваций будет проводиться в организациях, которые получили статус так называемой площадки пилотного тестирования.

Посредником в этом процессе выступит государственное бюджетное учреждение «Агентство инноваций города Москвы». Реестр таких площадок будет вести городской департамент предпринимательства и инновационного развития.

Ранее Серей Собянин уже проинформировал о запуске программы пилотных тестирований в блоге на своем персональном сайте.

