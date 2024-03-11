Собянин: Москва подписала первый в России межрегиональный офсетный контракт
Первый в России межрегиональный офсетный контракт подписали Москва и Республика Карелия. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник в своем Telegram-канале, соглашение позволит наладить стабильные поставки материала, используемого при ремонте и строительстве дорог в Москве. По условиям офсета инвестор в течение трех лет создаст в Карелии предприятие по выпуску щебня. В свою очередь, столица гарантирует закупку в течение десяти лет около 13,7 млн тонн продукции.
Собянин напомнил, что с 2017 года было подписано 17 офсетных контрактов. По шести соглашениям инвесторы завершили строительство и модернизацию производств и начали поставки продукции для нужд Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Запросивший аварийную посадку Ан-12 сел в Комсомольске-на-Амуре
- В Курской области два человека пострадали при обстреле со стороны Украины
- Рособрнадзор: Предусмотрена возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету
- Фильм «Онегин» стал лидером российского кинопроката в уикенд
- Военный борт из Нижневартовска запросил посадку в Комсомольске-на-Амуре
- Инфекционист Малышев спрогнозировал эволюцию COVID-19
- Билли Айлиш получила «Оскар» за песню к фильму «Барби»
- Над Брянской и Орловской областями нейтрализовали шесть беспилотников
- Разработан законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ
- В ДНР сообщили об уничтожении очередного Аbrams под Авдеевкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru