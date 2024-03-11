Собянин: Москва подписала первый в России межрегиональный офсетный контракт

Первый в России межрегиональный офсетный контракт подписали Москва и Республика Карелия. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник в своем Telegram-канале, соглашение позволит наладить стабильные поставки материала, используемого при ремонте и строительстве дорог в Москве. По условиям офсета инвестор в течение трех лет создаст в Карелии предприятие по выпуску щебня. В свою очередь, столица гарантирует закупку в течение десяти лет около 13,7 млн тонн продукции.

Собянин напомнил, что с 2017 года было подписано 17 офсетных контрактов. По шести соглашениям инвесторы завершили строительство и модернизацию производств и начали поставки продукции для нужд Москвы.

