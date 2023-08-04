Собянин: Москва передала землю под производство по ставке 1 рубль в год 15 инвесторам

Механизм масштабных инвестиционных проектов (МаИП) действует в Москве для развития инновационных и социально значимых бизнес-проектов, столица заключила договоры уже с 15 инвесторами. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

«Тем, кто хочет открывать производства на территории города, выделяем землю под строительство без торгов по льготной ставке – 1 рубль в год», – пояснил градоначальник.

Как отметил Собянин, пятнадцатым инвестором в рамках МаИП стал производитель модулей для создания квартир в многоэтажных домах компания «МонАрх». В мире нет аналогов подобных конструкций. Сейчас «МонАрх» собирает 100 тысяч квадратных метров модулей и планирует увеличить объем выпуска продукции в пять раз.

«Для этих целей уже возводится вторая очередь завода, еще нужно построить производственный комплекс. Там будут делать строительные материалы, которые раньше приходилось закупать за рубежом. Выделили под проект 5,8 га в поселении Марушкинском ТиНАО», – подчеркнул мэр столицы.

По словам Собянина, за время действия льготы инвесторы получили около 37 га земли в Зеленограде, Молжаниновском и Косино-Ухтомском районах, Ново-Переделкино, Митино и других районах столицы. Мэр указал, что новые предприятия дадут Москве качественные товары местного производства и новые рабочие места.

