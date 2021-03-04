Собянин: Москва обеспечила четверть российского экспорта в 2020 году
Москва в 2020 году значительно расширила целевую поддержку экспорта. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в блоге на персональном сайте. Он рассказал о введении гранта в размере 10% выручки по экспортным контрактам – «экспортный кэшбек».
Также мэр отметил, что экспортерам предоставили бесплатные аккаунты на маркетплейсах Alibaba.com и Europages.com.
Собянин отметил, что объем выделенным экспортерам средств в 2020 году врос в семь раз – почти до 500 миллионов рублей. Мэр добавил, что эти суммы открыли доступ на глобальные рынки для сотен малых и средний предприятий.
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