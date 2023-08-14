Собянин: Москва лидирует в большинстве российских рейтингов устойчивого развития

Москва лидирует в большинстве отечественных рейтингов устойчивого развития. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в 2023 году власти вложат почти 3,6 трлн рублей в экономический рост, повышение качества жизни населения и снижение негативного влияния на экологию. Задачи по достижению целей устойчивого развития реализуются по каждой из 13 столичных госпрограмм.

Как отметил Собянин, 52% бюджета приходится на расходы социальной направленности: соцподдержку горожан, развитие здравоохранения и образование. Кроме того, 43% средств направляют на развитие городской среды и инвестиций. Работа московских властей получила признание в стране.

«Москва лидирует в семи из девяти российских рейтингов, оценивающих устойчивое развитие и экологию», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

