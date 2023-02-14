Собянин: Московский экспортный центр помог предпринимателям зайти на рынки 13 стран
Поддержка Москвы помогла столичным экспортерам зайти на рынки 13 дружественных стран. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Московский экспортный центр (МЭЦ), который был создан в 2017 году, помог компаниям найти партнеров на новых рынках. По словам Собянина, впервые при поддержке города в прошлом году компании Москвы представили собственную продукцию партнерам из Нигерии, Мексики, Аргентины, Чили, Алжира, Ирана и Турции.
Собянин подчеркнул, что МЭЦ берет на себя большую организационную часть работы в мероприятиях, чтобы компании могли сосредоточиться на презентации своих продуктов, а также на общении с партнерами. Кроме того, мэр напомнил, что Московский экспортный центр, в частности, финансирует всю деловую составляющую бизнес-миссий и выставок, ищет заинтересованных покупателей, а также организует переговоры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Евгений Пригожин признал, что основал «Агентство интернет-исследований»
- Греция передала Украине 20 бронированных машин БМП-1
- Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 000
- «Дарите цветы!»: Кинокритик посоветовал влюбленным ничего не смотреть 14 февраля
- Молдавия закрыла небо из-за неопознанного летающего объекта
- «Глобальный позор»: Помпео прокомментировал реакцию Байдена на инцидент с аэростатами
- Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине «Леопардов»
- Опубликованы кадры ликвидации американского наемника в Артемовске
- Байден предложил Вучичу вместе поддержать Украину против России
- Белый дом не исключил отступление ВСУ из Артемовска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru