Собянин: Московский экспортный центр помог предпринимателям зайти на рынки 13 стран

Поддержка Москвы помогла столичным экспортерам зайти на рынки 13 дружественных стран. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что Московский экспортный центр (МЭЦ), который был создан в 2017 году, помог компаниям найти партнеров на новых рынках. По словам Собянина, впервые при поддержке города в прошлом году компании Москвы представили собственную продукцию партнерам из Нигерии, Мексики, Аргентины, Чили, Алжира, Ирана и Турции.

Собянин подчеркнул, что МЭЦ берет на себя большую организационную часть работы в мероприятиях, чтобы компании могли сосредоточиться на презентации своих продуктов, а также на общении с партнерами. Кроме того, мэр напомнил, что Московский экспортный центр, в частности, финансирует всю деловую составляющую бизнес-миссий и выставок, ищет заинтересованных покупателей, а также организует переговоры.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МоскваПредприниматели
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