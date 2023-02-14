Собянин: Московский экспортный центр помог предпринимателям зайти на рынки 13 стран

Он отметил, что Московский экспортный центр (МЭЦ), который был создан в 2017 году, помог компаниям найти партнеров на новых рынках. По словам Собянина, впервые при поддержке города в прошлом году компании Москвы представили собственную продукцию партнерам из Нигерии, Мексики, Аргентины, Чили, Алжира, Ирана и Турции.

Собянин подчеркнул, что МЭЦ берет на себя большую организационную часть работы в мероприятиях, чтобы компании могли сосредоточиться на презентации своих продуктов, а также на общении с партнерами. Кроме того, мэр напомнил, что Московский экспортный центр, в частности, финансирует всю деловую составляющую бизнес-миссий и выставок, ищет заинтересованных покупателей, а также организует переговоры.

