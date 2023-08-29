Собянин: Инвестиции бизнеса в ОЭЗ «Технополис Москва» превысили 140 млрд рублей

Работающие в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» компании инвестировали в производство более 140 миллиардов рублей, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На сегодняшний день в ОЭЗ числятся более 200 предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Кроме того, 90 компаний имеют статус резидента и налоговые льготы.

«Лидерами по объему инвестиций стали производители микроэлектроники, оптики, робототехники и фармацевтической продукции», – градоначальник столицы.

Он подчеркнул, что больше всего сотрудников работают на предприятиях кластера микроэлектроники, оптики и робототехники.

